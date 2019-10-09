Yaşar Çakmak / Güncel

KOMİK CEZAEVİ SÜRECİ

Seren Serengil, sancılı bir boşanma süreci geçirdiği Yaşar İpek’in kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için mahkemeye başvurmuş ve bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. İpek, mahkemenin Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar vermişti.

Yaşar İpek, alınan bu hapis kararına itiraz etmeyerek Metris Cezaevi’ne girerek cezasını çekti. Hemen neden itiraz edecek diye soracak olursanız hemen söyleyeyim. Herkes, mahkeme sonuçlarını temyize götürebilir. İpek cezavine girerek, hem seren Serengil’i zor durumda bıraktı hem de kendisine yeni bir reklam kapısı açtı.

Yani anlayacağınız gibi Yaşar İpek’in üç günlük cezaevi olayı tam bir komediye dönüştü.Yaşar İpek’e kim akıl verdiyse bilinmez ama cezaevinin kapısında tel örgülere asma kilit taktırarak poz vermesi oldukça şaşırtıcıydı. Bu olay Yaşar İpek’in hayranları hazırlamış gibi gösterilsede, yaşananlar hiç de öyle gözükmüyor. Metris cezevine bir arkadaşını ziyarete giden vadandaş yaşadığı olayı bakın nasıl anlattı. “Yaşar’ın yakınları tel örgülere asma kilit taktırıp kameralara çektirdiler. Ben hiç anlamadım. Yakınları çekim öncesi itiraz eden gardiyana, “boş ver Yaşar İpek bir sanatçı, haber yaptırmak için yaptılar şimdi toplayaçaklar deyip geçiştirdi. Şaşırdım çekim yapan kameraman arkadasa sordum. Evet abi Yaşar’ın hayranları yaptırmış onun için çekiyoruz” dedi. Gülmeye başladım, yahu yıllar önce İbrahim Tatlıses ve Burhan Çacan’da hapis yattı. Ama hiçbir hayranı böyle bir şey yapmadı. Meğersem Yaşar İpek ‘in ne kadar çok hayranı varmış da benim haberim yokmuş. Vay be.

Tel örgü üzerine kurulmuş asma kilitli görsel, o gün sabah magazin programlarının ana konusu oldu.Yaşar İpek, milyonlar harcasa böyle reklam yaptıramazdı.

ZATEN REKLAM OLDUĞU BELLİ

Bu olaylar, Seren Serengil’in çok cabuk aşık oluşundan kaynaklanıyor. Yaşar ipek’de Seren Serengil üzerinden reklamını iyice yaptı dersek yanılmayız herhalde. Peki, simdi ne olacak Yaşar İpek’e kaç konser teklifi gelecek kaç mekanda sahneye çıkacak.Yahu birakın bu komik olayları sesin güzelse iyi bir parça yakalarsan alır başını gidersin. Böyle komik olaylarla kendinizi rezil ediyorsunuz.

Yıllar önce Seren Serengil ile Emrah aşk yasadılar. Daha ikiside çocuktu ama magazin basınında sürekli haberleri çıktı. Bir süre sonra Emrah’la Seren aşklarını bitirdiler.Bu ikili daha sonra çok iyi arkadaş oldular. Emrah’ın yakın akrabası olan Yaşar İpek, nasıl olurda Seren’le aşk yaşayarak evlendi? Törelerimizi Yaşar İpek’in bilmemesi mümkün mü? İpek’in babası rahmetli olmuş ve annesi başka erkekle ilişki kurmasın diye amcasıyla evlendirilmişti.

İpek’in Seren Serengil’le aşk yaşayarak evlenmesi gibi bir olayı kendi yöresinde yaşasaydı herhalde linç edilirdi. Bu tür olaylar İpek’e yakışmayan bir hareket olduğunu düşünüyorum.Tabiki Yaşar İpek o dönemlerde küçüktü.Emrah’ı o zamanlardan beri kıskanmış olabilir ve onun yaptıklarını yapayım diyerek kendisini komik bir duruma düşürdü.