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KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA

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KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Kuzey Irak'a komandoların da katıldığı bir harekat düzenlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekat başlatılmıştır. Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekatla Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölge, savaş uçaklarınca ateş altına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pençe Operasyon Planı'nda dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.     Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.     

Öncelikli olarak aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları  teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Top atışlarının ardından bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları sevk edildi.

Çeşitli ana jet  üs komutanlıklarından kalkan savaş uçakları, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi.     

BÖLGEDEN PATLAMA SESLERİ     

Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar helikopterle alana indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.     

Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla  teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Atışlar sonrasında bölgede izlenen patlamalar, mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi. 

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