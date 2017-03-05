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Komandolar durmak bilmiyor!

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Komandolar durmak bilmiyor!
Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulundaki Komando İhtisas Kursu'nun ilk aşaması "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" başarıyla tamamlandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve  Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında  gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor. Yılda bir kez  düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve  astsubaylar katılabiliyor. Türkiye'nin yanında birçok ülkeden de komando olmak için Eğirdir'e  gelenler, bu zorlu hedefe ulaşabilmek amacıyla çetin süreci geçmek zorunda. Kursa  katılmak isteyenler, öncelikle gerekli fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin  ölçülmesi için çeşitli test ve eğitimlere tabi tutuluyor. Bu test ve eğitimlerden geçemeyenler komando olma hayaline veda  ederken, başarıyla geçen ve sadece "komando adayı" olanlar ise daha zorlu, güç,  cesaret ve kararlılık gerektiren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe  harekatı", "kara komando harekatı", "su üstü komando harekatı" ve "hava indirme  harekatı" , "mayın/EYP müdahale ve acele tahrip teknikleri" ve "meskun mahallerde  teröristle mücadele harekatı"na katılıyor.


  '4 HAFTA BOYUNCA İGLULARDA YAŞADILAR'

Kursun ilk aşaması, "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe  harekatı", komando adaylarının her türlü hava, arazi ve iklim şartında fiziksel  ve psikolojik yeterliliğe sahip olmaları için Toroslar'ın en yüksek zirvesi,  Davraz Dağı'nın 2 bin metrelik rakımında gerçekleştirildi. Dondurucu soğukta 4 hafta boyunca yaşamak zorunda kalan kursiyerler,  hayatlarını idame ettirebilmek amacıyla öncelikle iglular (sıkıştırılmış kardan  yapılan evler) inşa etti. Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlanmalarının  ardından yaşam alanı oluşturan kursiyerler, igluların içinde uyudu, tıraş olup  harekat planlarını yaptı.

 Harekat kapsamında senaryo gereği, umulmadık yer ve zamanda baskın  etkisi yaratarak "düşmanı" etkisiz hale getirmek isteyen komando adayları,  helikopterlerle dost bölgelerde bulunan, dağın 2 bin 600 metrelik doruk noktasına  bırakıldı.   Sarp ve dağlık arazilerde 40 kilogramlık sırt çantaları ve  teçhizatlarıyla bir metreyi bulan karda kilometrelerce yürüyen kursiyerler, kurs  boyunca öğrendikleri ileri kayakçılık ve dağcılık teknikleriyle ustalıkla hareket  etti, "düşman" hatlarına hiç beklenmedik noktalardan sızdı. "Düşmanları" yok eden  komando adayları, aynı yollarla dost bölgeye geçti.

 Komando adayları, "kara komando harekatı", "su üstü komando harekatı",  "hava indirme harekatı", "mayın/EYP müdahale ve acele tahrip teknikleri", "meskun  mahallerde teröristle mücadele harekatı"nı başarılarıyla tamamlamaları halide  komando brövesi almaya hak kazanacak.
 

TEK KADIN 

Kursa, bir kadın komando adayı da katıldı.

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