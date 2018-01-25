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Komandolar Böyle Uğurlandı

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Komandolar Böyle Uğurlandı
Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 200 asker, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere bölgeye uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak Cumartesi günü Suriye'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na, bölgeden takviye birliklerin sevkiyatı sürüyor. Bingöl'de konuşlu bulunan 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli birlikler, operasyona katılmak üzere Afrin'e dualarla uğurlandı. Bingöl Havalimanı'nda yapılan uğurlama törenine Vali Ali Mantı ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Baktaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Vali Mantı, "200 kişilik komando birliğini Afrin'e gönderiyoruz. Kahramanlarımız din için, vatan için, millet için gözünü kırpmadan bu kutlu yolculuğa gidiyorlar. Ülkemizin birliği ve beraberliği için, ezanımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi için kahramanlarımız göreve gidiyorlar. Kendilerine bu kutlu yolculukta başarılar diliyoruz. Allah muvaffak eylesin. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip eylesin" dedi.

Vali Mantı'nın konuşmasının ardından komando birlikleri için kurban kesilerek, dular okundu. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 uçağa tam teçhizatlı binen askerler, kendilerini uğurlayan yakınları ve protokol üyelerine, 'Gülerek gidiyoruz. Gururluyuz' diye seslendi. Bazı asker yakınlarının gözyaşlarına hâkim olamadıkları görüldü.

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