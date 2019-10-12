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KÖFTE HARCINDA DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ!

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KÖFTE HARCINDA DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ!
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini afişe etti. Bir restoranın kullandığı köfte harcında domuz eti tespit edilirken bir başkasının sattığı zeytinyağında trans yağ asitleri bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonrası sattığı gıda ürünlerinde tağşiş ve taklit yapıldığı kesinleşen firmalar açıklandı. Firmalar bakanlık tarafından ifşa edildi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı. Sahtecilik yapılan ürünlerin, 130’u İstanbul’da, 73’ü Ankara’da, 123’ü İzmir’de, 101’i Adana’da, 56’sı Diyarbakır’da ve 65’i Bursa’da bulundu.

Taklit ve tağşiş ürünler arasında zeytinyağı ve sucukta akılalmaz sahtekârlıklar tespit edildi. Öyle ki bir restoranın kullandığı köfte harcında domuz eti bile çıktı

LAHMACUNDA SAKATAT

İstanbul’daki birçok restoran ve market ürünlerinde at eti olduğu tespit edildi. Fatih’te bir restoranda ve Pendik’te bir markette satılan ‘dana kavurmada’ at eti tespit edildi. Çok sayıda lahmacun dükkanında kanatlı hayvan eti, sakatat kullanıldığı belirlendi. Beylikdüzü’nde satılan bir kahvede ilaç etken maddesi (Sildefanil) bulundu. Sancaktepe’deki birçok restoranda satılan ‘köfteden’ tek tırnaklı olarak bilinen at ve eşek çıktı. Gaziosmanpaşa’daki bir şirketin ‘dana eti’ olarak sattığı üründe tek tırnaklı ve kanatlı hayvan eti, Kadıköy’de satılan ‘dana kıymada’ da kanatlı hayvan eti tespit edildi.

DOMUZ ETİ YERİNE KANATLI HAYVAN ETİ

İzmir Urla’da ‘dondurulmuş domuz sosis’ satan bir şirketin ürününde kanatlı ve büyükbaş eti tespit edilirken, Manisa’daki bir dinlenme tesislerinin ‘dana etli orman kebabında’ ve Tekirdağ’da ‘köfte harcı’ satan bir dükkânda domuz eti bulundu. Adana’daki bir kebap lokantasındaki lahmacun kıymasında, at etine rastlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

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