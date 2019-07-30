KOCASINI OTOMOBİLDE UYGUNSUZ HALDE YAKALADI!

Zonguldak'ta bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşini, ayrılmalarına neden olan kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı.

Yaşanan tartışmanın ardından öfkelenen adam, eşini ve ablasını darbetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, A.K. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.'yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. A.K., darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

OTOMOBİLDE UYGUNSUZ ŞEKİLDE BASTI

Olay, akşam saatlerinde Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.K., boşanma aşamasındaki eşi L.K.'yı otomobilin içinde ayrılmalarına neden olduğu iddia edilen C.Y. adlı kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı.