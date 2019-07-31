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KOCASINI ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ!

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KOCASINI ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ!
Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan ve dün hakkındaki "yakalama kararı" sonucu mahkemeye polis eşliğinde giden Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Nagehan Alçı, “Medyada birilerindeki ROK takıntısı bitmiyor” diye yazdı.


Medyafarasi'nin haberine göre; Habertürk.com.tr'deki köşesinde kocasını eleştirilere sert bir dille cevap veren Alçı, Kütahyalı'nın ifade vermeye gitmemesiyle ilgili yorumlara,“Medyada birilerindeki ROK takıntısı bitmiyor. Dün de Rasim’in polis tarafından yakalanıp zorla mahkemeye götürüldüğü gibi fantastik şeyler yazmışlar. Arkadaşlar, yalan haberin de bir sınırı olur. Siz hayal kurup haber diye yayınlıyorsunuz. Yahu Rasim’in zaten 24 saat polis yanında. Devlet kararı ile yıllardır korunan bir isim" dedi.

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