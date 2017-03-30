Kocasına kızgın yağ döktü, cezası indi!

Eşinin yüzüne kızgın yağ dökmekten 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Rukiye A.’nın davası karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada eşinin yüzüne kızgın yağ dökerek ‘yaşamı tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Rukiye A.’nın davası karara bağlandı.

Eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisine şiddet uyguladığını söyleyen genç kadın, “Uyuşturucu almak için para bulamayınca bana şiddet uyguluyordu. Olay günü de mutfakta kızartma yaptığım sırada eşim sehpanın bacağını kırarak mutfağa geldi. Başımın arkasına vurdu. Bende refleks ile elimde tuttuğum tavayı havaya kaldırdım. Tavadaki yağ mağdurun yüzüne ve koluna döküldü” dedi.

Duruşmada savcı, sanık Rukiye A.’nın eşinin sağ ve sol gözde görme kaybı oluşması ve yüzünde sabit iz kalacak şekilde yaralanmasına neden olduğunu vurguladı.

Savcı, sanığın kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını isterken haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme, önce 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sonra suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek cezayı 2 yıla indirerek açıklanmasının geri bıraktı.