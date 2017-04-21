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Kocası otobüsün altında kalan kadın şok etti!

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Kocası otobüsün altında kalan kadın şok etti!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs, arkasından geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Kazayı öğrenip olay yerine gelen kadının kocasına "Oh olsun, iyi oldu, oh canıma değsin" demesi ise şoke etti.

Kaza Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki Celal Turan, perondan çıkış yapmaya çalışan özel halk otobüsünün çarpması sonucu yere düştü. Yaşlı adama o sırada yoldan geçen 112 sağlık görevlisi müdahale etti.

Kazayı duyup olay yerine gelen yaşlı adamın karısı Cemile Turan'ın (65) söyledikleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Kocasına önce "Araba mı çarptı?" diye soran Cemile Turan ardından da "Oh olsun, iyi oldu, oh canıma değsin. Yazıklar olsun sana be. Geri zekalı, ölsen sevineceğim" şeklinde tepki gösterdi.

"OLMASIN, YAPMASIN"

Vatandaşların "Kaza olmuş" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı kadın omuz silkerek, "Olmasın, yapmasın" cevabını verdi. Ambulansın ön kısmına alınan ve kocasına hakaret etmeye devam eden Cemile Turan önce kocasına çarpan halk otobüsüne ardından da kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret ederek tepkisini sürdürdü.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adam müşahade altına alınırken, otobüs sürücüsü karakola götürüldü.

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