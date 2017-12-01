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Kocam Türkiye'ye Zarar Verebilir

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Kocam Türkiye'ye Zarar Verebilir
Şarkıcı Ebru Gündeş'in birlikte ABD'ye seyahate gittikleri sırada kocası Rıza Sarraf'ın tutuklanmasının ardından eşiyle ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine ilettiği öğrenildi.

Erdoğan'dan Sarraf yorumu: Doğru olanı yaptık, ambargoyu delmedik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 ilden 53 milletvekiliyle AK Parti Genel Merkezi'ndeki buluşmasında bazı yöneticiler ABD'deki Rıza Sarraf davasını gündeme getirdi.

'ABD'YE GİDİŞİ SIRADAN BİR OLAY DEĞİL'

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun toplantıdan aktardığına göre Gündeş'in, Erdoğan'ın yakın çevresine "Eşimin ABD'ye gidişi sıradan bir olay değil. Türkiye'ye zarar verecek bir tutum içine girebilir" diyerek endişesini anlattığı konuşuldu. 

Kocası ile beraber ABD'ye giden Ebru Gündeş'in sözleri için Erdoğan'ın "Abdestimden şüphem yok ki, namazımdan şüphem olsun" diye konuştuğu ifade edildi.

Erdoğan'ın ayrıca Sarraf davasıyla ilgili, 'Türkiye'nin İran ile ticari ve enerji ilişkisi olduğunu söylediği' belirtildi.

AA

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