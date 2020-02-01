  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Koca Yusuf Ankaraya Geliyor.

»
Koca Yusuf Ankaraya Geliyor.
Corona virüsü alarmında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali yaptığı Moğolistan'ın başkenti U

A400M askeri kargo uçağında bulunan Ali Murat Alhas, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Alhas, yaklaşık 8 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya inecekleri bilgisini paylaştı. Öte yandan Ulanbator'da yakıt ikmali yapan uçaktaki sağlık personeli tarafından 42 kişinin ateşleri ve oksijen seviyeleri ölçüldü, tüm göstergelerin normal seviyede olduğu teyit edildi. 

Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 42 kişinin, 19.00'da yurda varması bekleniyor.

 

Son dakika haberler: Türk yolcularda corona virüse rastlanmadı Koca Yusuf Ankaraya geliyor...
 
 

"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

 

 
 
 


Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde." dedi.

 

Son dakika haberler: Türk yolcularda corona virüse rastlanmadı Koca Yusuf Ankaraya geliyor...
 
 

 

İHA DUYURDU: ANKARA'DA KONTROL ALTINA ALINACAKLAR

İhlas haber Ajansı (İHA) Çin'den getirilen Türklerin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol altına alınacağını duyurdu.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Koca Yusuf Ankaraya Geliyor.01 Şubat 2020 Cumartesi 12:26
  • Türkiye'de İlk Corona Vakası31 Ocak 2020 Cuma 16:00
  • Survivor 2020'de Süpriz İsim31 Ocak 2020 Cuma 11:15
  • Şeyma Acun'u yakmıştı, ablası da İmamoğlu'nu yaktı31 Ocak 2020 Cuma 11:12
  • AFAD'dan Kayıp İddasını Yalanlama31 Ocak 2020 Cuma 11:01
  • KIZILAY’IN ENSAR’A BAĞIŞLADIĞI PARA AMERİKAYA GİTMİŞ31 Ocak 2020 Cuma 10:53
  • Elazığ Depremi ile İlgili 8 Farklı Soruşturma31 Ocak 2020 Cuma 10:50
  • LUCCA’DAKİ TECAVÜZ OLAYINDA ŞOK GELİŞME31 Ocak 2020 Cuma 10:29
  • Yunan Vekilden Türk Bayrağımıza Saygısızlık31 Ocak 2020 Cuma 10:12
  • İstanbul’un toplanma alanı nereler?30 Ocak 2020 Perşembe 16:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim