Star TV'de Hülya Avşar'ın sunduğu 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programının bu haftaki konuğu Nur Yerlitaş oldu.

Nur Yerlitaş, Hülya Avşar'ın karşısında çok heyecanlı olduğunu itiraf ederken, sanat dünyasının ünlü isimleriyle unutulmaz anılarını anlattı.

“PARASIZLIKTAN TAMAMLAYAMADIM”

Ünlü modacı, “Paramız yetmedi Seda Sayan'a sadece ön tarafı taşlı elbise yapabildik, klip çekiminde Seda'ya ‘arkana dönme’ diye bağırdım durdum. Arkasını dönse rezillik ortaya çıkacaktı” dedi.

‘KİLO VERİNCE KOCA BULACAĞIM’

Verdiği kilolarla da dikkat çeken Nur Yerlitaş, Avşar’ın bu konudaki sorularını da yanıtladı. Kısa sürede bambaşka biri olan Yerlitaş, 15 kilo daha vermek istediğini söylerken, "Bu kiloları verdikten sonra koca bulacağım" şeklinde bir açıklama yaptı.

“MİLANO’DA MAĞAZA ÖNÜNDE AĞLADIM”

Nur Yerlitaş, butik işini yaparken en büyük hayalinin atölye sahibi olmak istediğini söylerken; yıllar önce Milano'da ünlü bir mağazanın vitrininin önünde kıyafetlere bakarak ağladığını itiraf etti.

CEM YILMAZ’DAN OYUNCULUK TEKLİFİ

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'dan oyunculuk teklifi aldığını belirten Nurella, “Cem beni affetsin” diyerek, ünlü komedyenin yaz ayında çekeceği ‘Arif V 216’ filminden teklif aldığını açıkladı.