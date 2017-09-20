Aygaz AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin ana ortağı Koç Holding AŞ ile yüzde 49,62'şer oranında pay sahibi olduğu iştiraki Entek Elektrik Üretimi AŞ'nin, Menzelet ve Kılavuzlu HES'lerinin 49 yıl süre ile "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamındaki nihai pazarlık görüşmesi sonucunda, 1 milyar 276 milyon TL tutarındaki teklifinin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu ihale sonucunun kesinleşmesinin Rekabet Kurumu'nun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun izni ile Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun nihai onayına tabi olacağı kaydedildi.
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Koç Holding o özelleştirmelere en yüksek teklifi verdi
Koç Holding şirketlerinden Entek Elektrik Üretimi AŞ'nin, Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerinin (HES) özelleştirilme ihalesine 1 milyar 276 milyon lira ile en yüksek teklifi verdiği bildirildi.
Aygaz AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin ana ortağı Koç Holding AŞ ile yüzde 49,62'şer oranında pay sahibi olduğu iştiraki Entek Elektrik Üretimi AŞ'nin, Menzelet ve Kılavuzlu HES'lerinin 49 yıl süre ile "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamındaki nihai pazarlık görüşmesi sonucunda, 1 milyar 276 milyon TL tutarındaki teklifinin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Etiketler: Koç Holding, Aygaz AŞ, teklif, ihale, haberler
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