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Koç Holding binasındaki 500 yıllık tarihi eser çalındı mı?

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Koç Holding binasındaki 500 yıllık tarihi eser çalındı mı?
Koç Holding binasındaki tarihi eserleri her yıl inceleyen müze denetmenleri, Ömer Koç’un koleksiyonundaki tarihi İznik çinisi maşrapanın yerinde olmadığını belirledi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un koleksiyonları arasında bulunan tarihi İznik çinisi maşrapa sırra kadem bastı. 1495-1525 yılları arasında yapıldığı belirtilen Osmanlı eserinin kaybolduğu, İstanbul Arkoloji Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan denetimde ortaya çıktı.

Akşam’dan Devrim Tosunoğlu’nun haberine göre; koleksiyonerlerin envarterine kayıtlı eserlerin yerinde olup olmadığını kontrol eden müze denetmenleri, Koç Ailesi’nin koleksiyonlarının bulunduğu Üsküdar’daki holding binasında inceleme yaptı.

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KAYIP MI ÇALINDI MI?

Ömer M. Koç’un koleksiyonuna kayıtlı 293 envanter numaralı maşrapanın yerinde olmadığı ortaya çıktı. Antika piyasasının en değerli eserleri arasında gösterilen maşrapanın çalındığı mı yoksa kayıp mı olduğu anlaşılamadı.

BAKANLIĞIN KAYIP LİSTESİNDE

İznik çinisi maşrapanın bulunamadığı görevliler tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirildi. Bunun üzerine bakanlık da Ömer M. Koç’un koleksiyonundaki antikayı internet sitesinde kaybolan eser olarak yayımladı.

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