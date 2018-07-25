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Kobra tarafından ısırılan Aref sağlığına kavuştu

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Kobra tarafından ısırılan Aref sağlığına kavuştu
Antalya'da kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra Türkiye'de panzehir olmadığı için Mısır'a götürülen illüzyonist Aref, hafta sonu ülkeye dönüyor.

İllüzyonist Aref Ghafouri, 15 Temmuz'da, gösteri için gittiği Antalya'da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ el bileğinin üstünden ısırıldı.

Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

TEDAVİSİNDE 24 TÜP PANZEHİR KULLANILDI
İlk müdahalesi yapılan ve geceyi burada geçiren Aref, Türkiye'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için Mısır'a götürüldü.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi'nde tedaviye alınan Aref'e, 24 tüp panzehir verildi.

HAFTA SONU ÜLKEYE DÖNECEK
Aref Ghafouri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Instagram'daki kişisel sayfasında piramitler önünde dua eder halde bir fotoğrafını paylaşan Ghafouri, "Allah'ın izniyle sizin de dualarınızla sağlığıma kavuştum, beni en zor anlarımda bile bırakmayan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Aref Ghafouri, tedavisinin tamamlandığını, hafta sonuna kadar Türkkiye'ye geleceğini kaydetti.

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