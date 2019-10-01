KOBAL"MAKYAJSIZ FOTOĞRAF" AKIMINA UYDU

Oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı bir süre sonra kaldırması dikkat çekti.

Bir süredir ekranlarda yer almayan sevilen oyuncu Sinem Kobal, ünlüler arasında moda haline gelen 'makyajsız fotoğraf' akımına uydu.

Doğal hallerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, fotoğraflara "sade" notunu düştü. Kobal'ın makyajsız pozları binlerce beğeni aldı.

Ancak Sinem Kobal, kısa süre içinde paylaştığı makyajsız pozlarını sayfasından kaldırdı. Ünlü oyuncunun bu hamlesi kafaları karıştırdı.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de göğüs dekolteli fotoğraf paylaşmıştı. Kobal'ın göğüs dekolteli pozuna ta kipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum gelmişti.