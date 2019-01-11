Koalisyon güçleri Suriye'den çekilmeye başladı

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon, Suriye'den çekilmenin başladığını resmen duyurdu.

Ajanslardan gelen ilk bilgilere göre, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon, Suriye'den çekilmenin başladığını resmen duyurdu.

Koalisyon güçleri adına açıklama yapan sözcü Colonel Sean Ryan, ABD önderliğindeki DAEŞ'le Mücadele Koalisyonunun, Suriye'den çekilmeye başladığını duyurdu.

Çekilmeyle ilgili kesin bir tarih vermeyen Ryan, çekilmenin nereden ve nasıl yapılacağıyla da ilgili detay vermedi.

RUSYA: ABD, SURİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından da ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili açıklama geldi.Moskova yönetimi, ABD'nin çekileceğini duyurmasına rağmen Suriye'de kalmayı istediğini iddia etti.