Klip çekimi için koronayı göze alıp Amerikaya gitti

Newyork’ta çektiği klipten sonra devletin sağladığı olanaklarla ülkeye geri dönebilen Özlen Çeylan.“Dünyayı gezmeyi seviyorum” dedi.Amerika’da Miami ve Newyork’ta sahne alan Ceylan, oradayken klip çekimini de aradan çıkardı.

Newyork’ta çektiği klipten sonra devletin sağladığı olanaklarla ülkeye geri dönebilen Özlen Çeylan.

“Dünyayı gezmeyi seviyorum” dedi.

Pop Star Alaturka yarışmasıyla ünlenen Adanalı sanatçı Özlem Ceylan, adeta Türkiye’nin sanat elçisi oldu.

Genç sanatçı Amerika ve Avrupa’da başarılı konserlere imza attı. SİNGLE GELİYOR Pop Star Alaturka yarışmasıyla büyük bir başarı yakalayan sanatçı Özlem Ceylan, ilk albümünün ardından single çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Türkan Şoray’a benzerliğiyle dikkat çeken genç sanatçı, klip çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Nazara inandığını belirten Ceylan, “Olmadan bir şey söylemek istemiyorum, bozulur diye korkuyorum. Çünkü nazara çok inandığım için kötü gözler de var iyi gözler de var. O yüzden gelecekle ilgili çok şey söyleyemiyorum ama güzel şeyler olacak” dedi.

Amerika’da Miami ve Newyork’ta sahne alan Ceylan, oradayken klip çekimini de aradan çıkardı.