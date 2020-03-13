Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da karantina altında tutulan 3 kişi de daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 5’e yükseldi. Koronavirüs teşhisi koyulan kişilerin 4’ünün Alman turist olduğu, bir kişinin de İngiltere’den dönüş yapan KKTC vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.
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KKTC'den Koronavirüs Açıklaması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 5'e çıktı.
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