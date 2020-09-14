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KKTC'de nefes kesen tatbikat

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KKTC'de nefes kesen tatbikat
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etti.

Hedeflerin deniz topçularının atışları, komandolar ve F-16 tarafından tam isabetle vurulduğu tatbikatın sonunda konuşan Akar, "Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan, aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız." dedi.

Son dakika... KKTC'de nefes kesen tatbikat

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kaş’taki temaslarının ardından dün Lefkoşa’ya geldi. 

Son dakika... KKTC'de nefes kesen tatbikat

Ercan Havalimanı'nda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, buradan helikopterlerle tatbikat alanına geçti.

Son dakika... KKTC'de nefes kesen tatbikat

Tören mangasının selamlanması sonrası Akar ve komuta kademesinin alandaki yerlerini almalarıyla  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetleri başladı.

Son dakika... KKTC'de nefes kesen tatbikat

Faaliyetler kapsamında ilk olarak denizden sızma harekatı gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateynden ayrılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı özel kuvvet unsurları denizden sızma harekatı ile sahilde belirlenen hedefleri başarıyla imha etti.

Son dakika... KKTC'de nefes kesen tatbikat

Deniz topçusu tarafından işaretli hedeflerin tam isabetle vurulması sonrasında ATAK helikopterlerinin eşliğinde hava hücum harekatı gerçekleştirildi. Harekat kapsamında komandolar helikopterlerle tatbikat alanına indirildi. Komandoların tespit ettiği hedeflerin savaş uçakları tarafından ateş altına alındığı tatbikatta İHA'lar da görev aldı.

Son dakika... KKTC'de nefes kesen tatbikat

Faaliyetlerin tamamlanmasının ardından personele hitap eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerine tatbikatta başarıyla görev alan personeli kutlayarak başladı.

Son dakika... KKTC'de nefes kesen tatbikat

Bir askerin en önemli özelliğinin başarma, savaşma azim ve kararlılığı olduğunu vurgulayan Akar, "Bu azim ve kararlılık ne zamana kadar sürecek? Ölünceye, yani şehit oluncaya kadar." diye konuştu.

Son dakika... KKTC'de nefes kesen tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ terör örgütleri olmak üzere tüm tehdit ve tehlikelere karşı yoğun bir mücadele verdiğini belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu asil milletin egemenliği, bağımsızlığı için güçlü, kuvvetli, bilgili ve disiplinli olması lazım. Ülkemizin, milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, 83 milyonun güvenliği, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının, mavi vatanın ve semalarımızın kontrolü için, hatta gelişen çağda bir de siber vatan var, bunlara hakim olabilmek için 'biz' diyerek çalışıp görevimiz neyse elimizden geldiğince 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bunu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika... KKTC'de nefes kesen tatbikat

Tatbikatların önemli olduğuna, personelin bundan azami şekilde yararlanmasının önemine değinen Akar, konuşmasında askeri alandaki, savunma ve güvenlik konularındaki gelişmelere de değindi. "Kıbrıs bizim milli meselemiz." diyen Akar, "Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizden, hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Son dakika... KKTC'de nefes kesen tatbikat

Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar kapsamında Kıbrıs'ta garantör bir ülke olduğunu hatırlatan Akar, şunları söyledi: "Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız, bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Doğu Akdeniz'de hak, alaka ve menfaatlerimiz var. Bunlara karşı bir kısım ülkeler bazı karşı hareketler, eylemler yapıyor. Biz bunları büyük bir sabırla takip ediyoruz. Fakat hakkımızı, hukukumuzu korumak yönünde yapmamız gereken ne varsa, atmamız gereken ne adım varsa kararlılıkla tek vücut olarak bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim buradaki haklarımızdan fedakarlık yapmamız, hakkımızı feda etmemiz asla söz konusu değil. Biz barıştan, diyalogdan, görüşmelerden, müzakerelerden yanayız ve bu olayın siyasi bir şekilde çözülmesinden yanayız. Diğer taraftan da hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi, kendi hakkımızı, KKTC'li kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi de herkes kafasına soksun."

Son dakika... KKTC'de nefes kesen tatbikat

Konuşma sonrasında bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar ve komutanlar, daha sonra KKTC'den ayrıldı.

 
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