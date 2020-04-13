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KKTC'de Koronavirüs Tartışması

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KKTC'de Koronavirüs Tartışması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum yönetiminin, koronavirüs nedeniyle 35 bin TL'lik 2 bin adet ilaç yardımı yapacağını açıklaması Ada'da tartışmalara neden oldu.

Kıbrıs'ın güneyi ile kuzeyi arasına bu sefer de koronavirüs salgını girdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile koronavirüs salgınına yönelik ortak mücadele görüşmesi sonucu Rum yönetimi koronavirüs nedeniyle 35 bin TL'lik 2 bin adet ilaç yardımı yapacağını duyurdu. Rum kesiminin tıbbi yardım malzemesi gönderme teklifi KKTC'de krize yol açtı.

"İLAÇ İSTENECEKSE TÜRKİYE BİZE YETER"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar,  "İlaç ihtiyaç olacaksa Türkiye'den istenir gelirdi".  Bu adım gereksizdi. Rum tarafından tıbbi yardım malzemesi işi olmadı. Bu iş olmadı. İhtiyacımız yok böyle bir şeye" ifadelerini kullandı. İktidar Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, aynı ilacın KKTC'de de olduğunu ifade ederek, " KKTC Cumhurbaşkanlığımız, Rum komşumuzu şirin göstermek için servis ettiği haberin sadece rakamlarına baktığımızda, bunun sadakadan başka bir şey olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz" dedi. 

AKINCI: İŞBİRLİĞİNDE DAYANIŞMA KAÇINILMAZ

Eleştiriler üzerine açıklama yapan  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise,  "Böylesi bir zamanda bile bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirebilmeleri inanılır gibi değil" dedi. Akıncı açıklamalarını şu sözerle sürdürdü: "Bana yapılan haksız saldırıları bir yana bıraksam bile; uzman hekimlerimize, sağlıkçılara da yapılan büyük bir haksızlık ve büyük bir ayıp. Koronavirüs salgını tüm insanlığı tehdit eden ortak düşmandır. Buna karşı tüm insanlık hep beraber mücadele etmek zorundadır. Bu mücadelede sadece Türk, Rum, Hristiyan, Müslüman değil hiçbir ayrıma yer olmamalıdır. Adamızda hem toplumların kendi içinde hem de toplumlar arasında işbirliği ve dayanışma kaçınılmazdır. Bunun ötesinde uluslararası dayanışma ve kollektif tavır son derece önemlidir. Olay insanlığın varlık mücadelesidir"

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