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KKTC'de Ebru Gündeş vergi rekortmeni oldu

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KKTC'de Ebru Gündeş vergi rekortmeni oldu
TÜRKİYE’den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) konser vermeye giden sanatçılar KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’ne yaklaşık 7 milyon TL’lik vergi ödemesi yaptı. En fazla vergiyi ise Ebru Gündeş ödedi.

KKTC’de sanatçılar bazında vergi rekortmenliğinde birinci sırayı Ebru Gündeş aldı. Neredeyse her hafta Girne’de sahneye çıkan Gündeş, 2017 yılında 2 milyon 10 bin TL’lik kazanç beyanında bulundu. Bu rakamın karşılığı olarak ise 414 bin 500 TL vergi verdi. Gündeş’i, 1 milyon 162 TL kazanç ve 240 bin TL vergi ile Funda Arar takip etti. Megastar Tarkan ise vergi sıralamasında üçüncü oldu. Tarkan, yılbaşında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs’ta, 1 milyon 86 bin TL kazanç elde etti. Tarkan, bu rakamın 225 binini KKTC Maliye Bakanlığı’na vergi olarak ödedi.

Sanatçı Deniz Seki’nin, 6 konser karşılığında 567 bin TL kazanç elde ettiği, 121 bin TL de vergi verdiği belirlendi. Dünyaca ünlü müzisyen Goran Bregoviç ise 163 bin TL ücret aldı, karşılığında ise 33 bin TL vergi verdi.

Bayramlarda, özel günlerde ve hafta sonlarında özel etkinliklere katılan sanatçılar, ağırlıklı olarak Girne, Mağusa ve Lefkoşa’da sahneye çıktı.

 

SANATÇILARA HABER UYARISI

Doğan Haber Ajansı’na konuşan üst düzey bir yetkili, sanatçıların vergilerini vermesinden memnun olduklarını söyledi. Sanatçıların aldıkları ücretleri doğru beyan etmeleri gerektiğinin altını çizen yetkili, "Bazı sanatçıların gazetelerde yüksek ücretler aldığı yazıyor. Bu geçtiğimiz yıllarda biraz hafife alındı. Ancak bu yıl, bu haberleri ciddi bir veri kabul edeceğiz. Sanatçılar zorda kalmamak için gazetelerde çıkan rakamların kendilerini bağlamadıklarını da söylemeli. Bizler ikna olmaz isek, gazetelerde çıkan rakamlardan sanatçılara ayrıca vergi çıkarılabilir" uyarısı yaptı. 

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