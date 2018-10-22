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KKTC… Kumarhaneler ve şarkıcılar

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KKTC… Kumarhaneler ve şarkıcılar
Uğur Güneri yazdı...

Kıbrıs deyince akla casinolar ve şarkıcılar geliyor nedense… Çünkü haberlerin büyük ağırlığı onlarla ilgili… Ara sıra doğal gaz aramaları ve polis adliye olayları o kadar…

Geçenlerde yine KKTC’ye giden şarkıcılarla ilgili haberi izlerken, çocukluğumda Abilerimizin “ Ya Taksim Ya ölüm” diye yollarda yürüdüğü 60 küsur yıl önceki günler geldi gözümün önüne... 
Dünyaya kafa tutarak gerçekleştirdiğimiz 20 Temmuz 1974 tarihinde başlattığımız Barış harekatı ile Kıbrıs’ı Yunan adası olmaktan kurtarmamız ve soydaşlarımıza güvenli bir bölge oluşturmamız… 
Devamında Kıbrıs Federe Türk Devleti geldi ve nihayetinde 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan ettik…

Dünya ayağa kalktı, sadece kadim dostlarımız Pakistan, Bangladeş tanıdı ama baskılar yüzünden geri çekti kararını… 

Köprülerin altından nice sular akarken, Yugoslavya , Sovyetler dağılırken, Türki devletler , Balkanlar’da yeni devletler kurulurken, kısaca 2000’lere doğru dolu dizgin koşulurken hala KKTC’yi bizden başka devlet olarak tanıyan yoktu… Siyasi ve ekonomik dengelerin, baskıların olduğu gerçeğini kabul etmeliydik sanırım… Mesela; kızamıyorsun ki gariban Bosna Harsek’e..

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