KKTC… Kumarhaneler ve şarkıcılar

Uğur Güneri / Yazar

Kıbrıs deyince akla casinolar ve şarkıcılar geliyor nedense… Çünkü haberlerin büyük ağırlığı onlarla ilgili… Ara sıra doğal gaz aramaları ve polis adliye olayları o kadar…

Geçenlerde yine KKTC’ye giden şarkıcılarla ilgili haberi izlerken, çocukluğumda Abilerimizin “ Ya Taksim Ya ölüm” diye yollarda yürüdüğü 60 küsur yıl önceki günler geldi gözümün önüne...

Dünyaya kafa tutarak gerçekleştirdiğimiz 20 Temmuz 1974 tarihinde başlattığımız Barış harekatı ile Kıbrıs’ı Yunan adası olmaktan kurtarmamız ve soydaşlarımıza güvenli bir bölge oluşturmamız…

Devamında Kıbrıs Federe Türk Devleti geldi ve nihayetinde 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan ettik…

Dünya ayağa kalktı, sadece kadim dostlarımız Pakistan, Bangladeş tanıdı ama baskılar yüzünden geri çekti kararını…

Köprülerin altından nice sular akarken, Yugoslavya , Sovyetler dağılırken, Türki devletler , Balkanlar’da yeni devletler kurulurken, kısaca 2000’lere doğru dolu dizgin koşulurken hala KKTC’yi bizden başka devlet olarak tanıyan yoktu… Siyasi ve ekonomik dengelerin, baskıların olduğu gerçeğini kabul etmeliydik sanırım… Mesela; kızamıyorsun ki gariban Bosna Harsek’e..

Kardeşimiz Azerbeycan;

“Türkiye’nin Kıbrıs’ı tanımamızı beklemeye hakkı var. Bugün bir tek Azerbaycan Kuzey Kıbrıs’ı tanırsa, 15 devlet Dağlık-Karabağı tanıyacak. Bu haksızlığı Türkiye de istemez.” demekle ne kadar haklıysa, Rusya’nın siyasi, ekonomik, sosyal etki ve baskısı altındaki Türki devletlerden de KKTC’yi tanımalarını beklemek kolay değil…

Neyse sözü uzatmadan yakınlara gelelim… Bugün irili ufaklı 195 ülke var…

Özellikle dünyanın burun kıvırdığı, yardım için kılını kıpırdatmadığı ülkelere adeta ekonomik, sosyal, kültürel yardım seferberliği ilan ettik son dönemlerde…

Mesela: Ömer El Beşir’in yönettiği Sudan’a 1 milyar dolara yakın para yardımı yaptık. Orada ziraat alanları kiraladık. Dünyanın terörist olarak ilan edip dışladığı, Beşir efendi neden hala tanımaz KKTC’yi?

Her fırsatta her yardımına koştuğumuz 1,5 milyar dolara yakın para verdiğimiz Filistin, yıllardır hangi dengeyi gözetip KKTC’yi tanımıyor… Hadi canım sende!!!

Arap ülkelerinin lafını etmeye değmez!..

Myanmar, Nijer, Liberya gibi ülkelere bizden başka selam veren yok neredeyse. Biz dolar yağdırdık onlara, kiminin de su projesini, kanalizasyonlarını düzenledik… Sözün özü

İrili ufaklı 170 ülkeye yardım eli uzattık… Küresel yardım fonuna göre en cömert ülke seçildik…

Yahu el insaf!.. Yardım ettiğimiz onca ülke arasından bir tane bile yavru vatanımızı tanıyan devlet neden çıkmaması gerçekten çok düşündürücü…

Son bir örnek de Mısır’ın eski devlet Başkanı Mursi'den verelim…

Seçim kazanıp yönetime geçince sadece Katar ve Türkiye destekledi Mursi’yi.. Biz 2 milyar dolar verdik. Peki darbe sonucu görevden alınan Mursi, Başkanken neden KKTC’yi tanımadı?

Bu nankörlük değil de nedir Allah aşkına?

Gazetelerdeki kalemşörler, ekranda sürekli ahkam kesen her konunun obdusmanları (!) acaba sizlerin de aklına Kıbrıs deyince sadece casinolar ve şarkıcılar mı geliyor? Hani diyorum, bu konuya da bir el atsanız!!!