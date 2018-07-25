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Kızlarına kızdı intihara kalktı!

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Kızlarına kızdı intihara kalktı!
Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün, kızlarına “Benimle ilgilenmiyorsunuz” diyerek uyku ilacı içip intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Annesi hastanelik olan şarkıcının büyük üzüntü yaşadığı söyleniyor.

Sanatçının annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söyleniyor.

Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia ediliyor. 

Basın danışmanı açıklama yaptı

İntihar iddialarının arından açıklama yapan Hadise'nin basın danışmanı Emre Duymaz; 'Hadise'nin annesi intihar etmedi. Gıda zehirlenmesi nedeniyle 15 gün önce hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından da taburcu oldu' dedi.

 

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