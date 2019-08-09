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KIZLARI İLE POZ VEREN ANNELER

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KIZLARI İLE POZ VEREN ANNELER
Kızı ile sosyal medya hesabından bikinili paylaşım yapan Şeyma Subaşı takipçilerinden tepki aldı. Buna benzer bir olayda geçtiğimiz günlerde de Deniz Akkaya'nın yaptığı paylaşım ile karşımıza çıkmıştı. Kızı ile fotoğrafını paylaşmış ve tepki almıştı

Kızı ile bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından Şeyma Subaşı takipçilerinin tepkisine maruz kaldı. Kızına kötü örnek olacağını ve kızının psikolojisini bozacapğı yönünde eleştiri alan Şeyma Subaşı sessizliğini korudu. 

Yakın zaman önce benzer bir olay da Deniz Akkaya ile karşımıza çıkmıştı. Daha sonrasında Cengiz Semercioğlu ile karşı karşıya gelen ve akılalmaz iddialar ile gündemi meşgul etmesiyle halen hafızalardakini yerini korurken Deniz Akkaya'nın da tepki aldığı fotoğrafları arasında yerini almıştı kızı ile olan paylaşımı

Emre Engin

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