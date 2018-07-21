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Kızını taciz eden medya patronu hakkında şok iddia!

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Kızını taciz eden medya patronu hakkında şok iddia!
Pucca, kızına 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmaktan yargılandığı davada 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü medya patronu ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

MTV, Eurosport gibi birçok eğlence ve tematik kanalın Türkiye temsilcisi olan Fatih Oflaz 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Oflaz’ı öz kızına yaklaşık 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçlu buldu.

Konuyla ilgili haberleri okuduğunu sosyal medya hesabında açıklayan fenomen Selen Pınar Işık, Oflaz tarafından tehdit edildiğini anlattı.

YANINA GELMESİ İÇİN TEHDİT ETTİ!

Pucca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ya şu kızına tecavüz eden 'Oflaz' haberini yeni okudum. Ay o adam ilk benim kitabın haklarını yayınevinden satın almıştı. Sonra yapamadı bıdıbıdı...

Benimle toplantı istemişti, gitmemiştim. "İstersem filmini iPhone ile çeker, onu rezil ederim... Geldi geldi, gelmedi ne olacak görecek şimdi" demişti. Yine de gitmemiştim.

Gerçekten Allah beni seviyor ya, böyle bir adama para kazandırmadım."

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