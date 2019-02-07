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Kızım babasıyla daha mutlu

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Kızım babasıyla daha mutlu
Acun Ilıcalı ile olan evliliğini 2018 yılının Aralık ayında sonlandıran Şeyma Subaşı, ortak bir kararla kızı Melisa'nın velayetini babası Acun'a bırakmıştı.

Geçtiğimiz yaz adı Fransız bir DJ ile anılan ve tatilde çekilmiş samimi kareleri ile magazin gündemine oturan Şeyma Subaşı tüm bu gezileri sırasında kızı Melisa’yı da yanında götürüyor ve küçük kızın sürekli olarak bir yerde bulunmasıyla ilgili sorunlar yaşanıyordu. Tüm bu gelişmeler ve magazin sayfalarında adının sürekli olarak anılması sonrasında Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı cephesinden şaşırtıcı bir hamle geldi.

MAHKEME VEKALETİ ACUN’A VERDİ

Şeyma Subaşı'nın yurtdışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı anlaşarak kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin babaya yani Ilıcalı'ya verilmesini onayladı.

ŞEYMA’DAN BASIN AÇIKLAMASI

 Melisa ile ilgili yaşanan bu gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı da haklarında çıkan bu haberler sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve yaşananlarla ilgili duruma açıklık getirdi.

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