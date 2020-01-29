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Kızılay’dan Ensar’a 8 milyon dolarlık bağış

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Kızılay’dan Ensar’a 8 milyon dolarlık bağış
Elazığ-Malatya Depremi’nin ilk gününde para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay’ın Ensar Vakfı’na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

 

Elazığ-Malatya Depremi'nin ilk gününde para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay'ın, yurtlarındaki tecavüz olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Kızılay bu bağışı, Başkentgaz'ın kendisine yaptığı bağışı aktararak yaptı.

Başkentgaz, paranın 7 milyon 925 bin dolarının Kızılay ile Ensar Vakfı arasındaki yurt protokolü çerçevesinde Ensar'a verilmesi şartıyla Kızılay'a bağışladı. Kızılay da bu parayı Ensar Vakfı'na bağışladı

Kızılay Doğruladı

Bu bağışın, “yazparov” adlı Twitter hesabından paylaşılmasının ardından Kızılay Genel Müdürlüğü de Ensar'a bağış belgesini paylaştı.

Başkentgaz'ın bağış şartını içeren belge şöyle:

*Kurumunuz hesaplarına 27.12.2017 talihinde aktarılan 8.000.000 USD'lık bağış tutarının 75.000 USD'lık kısmının Demeğiniz faaliyetlerinde, kalan 7.925.000 USD bakiye tutarın ise Derneğiniz ile Ensar Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında kullanılmasına muvafakat ettiğimizi, bu amaçla belirtilen tutarın Ensar Vakfı hesaplarına aktarılması ve yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak Derneğinizin hukuki, mali ve idari hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.

Kızılay’ın Ensar'a aktardığı paraya ilişkin 29 Aralık 2017 tarihli belgede Başkentgaz Genel Müdür Vekili Asım Yüksel ve Başkentgaz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun'un imzası bulunuyor.

Başkentgaz özelleştirilmiş ve Torunlar GYO'ya satılmıştı. Başkentgaz'ın bağışı doğrudan Ensar Vakfı yerine Kızılay aracılığıyla yapmasının, vergiden muaf tutulması amacıyla yapıldığı belirtildi. Kızılay’a yapılan bağışlar vergiden düşülüyor.

SÖZCÜ

 
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