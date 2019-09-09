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KIZILAY, YENİ BİR SKANDALA İMZA ATTI!

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KIZILAY, YENİ BİR SKANDALA İMZA ATTI!
Kızılay yönetimi, Dünya Gıda Programı tarafından ‘yabancılara yardım’ amacıyla gönderilen 3 milyon 700 bin TL ile 10 adet 4x4 jip aldı. Alım gerekçesinde, "Kırsal alanlara kolay erişimi sağlayacak türde arazi araçlarının satın alınması uygun görüldü" deni

Medyafaresi.com'un haberine göre; Yolsuzluk iddiaları ve uçuk maaş zamlarıyla gündeme gelen ‘hayır ve yardım kuruluşu’ Kızılay’ın yabancılara yardım amacıyla gönderilen para ile lüks araçlar aldığı ortaya çıktı.
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyuma Yardım (SUY) Programı Projesi kapsamında Kızılay’a gönderilen 3 milyon 700 bin TL ile ikisi ultra lüks olmak üzere toplam 10 adet 4x4 jip alındığı belirlendi.
Paranın Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından “mağdur durumda olan yabancıların temel ihtiyaçlarını onurlu bir şekilde karşılamalarına destek sağlanması” amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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