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KIZILAY ŞUBE BAŞKANI 2 GENCE TACİZDEN TUTUKLANDI

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KIZILAY ŞUBE BAŞKANI 2 GENCE TACİZDEN TUTUKLANDI
Torunlar Enerji'ye ait Başkentgaz'ın Kızılay eliyle Ensar Vakfı'na yaklaşık 8 milyon dolar aktarmasının yankıları sürerken, Kızılay şimdi de 'cinsel istismarla' gündemde.

Kızılay, Beypazarı Temsilcisi Ahmet K.'ın "yüz kızartıcı bir suça karıştığını" gerekçesiyle görevine son verildiğini açıkladı. Kavas'ın iki gence cinsel saldırıda bulunduğu bilinirken, Kızılay, "Anında görevine son verilerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

Kızılay'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2010 tarihinde Türk Kızılay Beypazarı Şube Başkanlığı’na seçilen 2018 yılında Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şubesi kapatılarak faaliyetlerine temsilcilik düzeyine düşürülen Ahmet Kavas’ın yüz kızartıcı bir suça karıştığı bilgisi alınmış anında görevine son verilerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Hiçbir şekilde affedilemez bu insanlık dışı olaydaki failin en ağır şekilde cezalandırılması için yasal süreci de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

 

 

 

Odatv'nin aktardığına göre Ahmet Kavas, Beypazarı’nda Kızılay Temsilciliğinin yanı sıra Fatih Camii imamı olarak görev yapıyor. Beypazarı Belediye Gençlikspor’un da başkanı olan Ahmet Kavas, geçen gün tutuklandı.

MEDYAFARESİ

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