Kızıl saçlı taraftar konuştu! Umrumda değil

Vodafone Arena'daki Lyon maçında sürekli ekrana yansıtılan Beşiktaş'ın fanatik taraftarı Eva sosyal medyada çok konuşuldu. Kızıl saçları ve müthiş coşkusuyla tribünün bilinen simalarından olan 36 yaşındaki Eva konuştu.

"Ben 10 yıldır maçlara gidiyorum. 8 yıl kapalı alttaydım, iki yıl da Olimpiyat ve Başakşehir statlarında maç izledim. Kongre üyesiyim. Eskiler beni tanıyor, yeni taraftarların ise tuhafına gidiyor. Ben maçlara çekirdek çitlemek için değil, takımıma destek olmak için gidiyorum."

"KAMERA UMRUMDA DEĞİL"



"Heyecanımı, üzüntümü, her şeyi anlık yaşarım. Kamera beni göstermiş, göstermemiş umurumda değil. Bir bayan olarak maç sırasında yerinde duramayışım, kalbimle maçı yaşayışım ilgilerini çekiyor olabilir. Ancak ben bunu önemsemiyorum. Benim tek önemsediğim Beşiktaş."

EVA HAMAMCI KİMDİR?

Beşiktaş – Lyon maçına oynanan futbol kadar damga vuran bir enstantane vardı.

Vodafone Arena tribünlerindeki kızıl saçlı taraftar, TRT rejisi tarafından sık sık ekrana getirildi.Maç anında büyük heyecan yaşayan taraftar sıklıkla ekrana gelince sosyal medyada gündem oldu.Beşiktaş’ın maçlarını kaçırmayan Eva Hamamcı bir anda ilgi odağı oldu.

Hamamcı, Beşiktaş tribünlerinin tanıdığı bir isim. 'Beşiktaş’ın Kızıl Saçlı Çılgın Kızı' olarak tanınan Hamamcı, daha önce verdiği bir röportajda 1981 Giresunlu doğumlu olduğunu, 6 yaşından bu yana İstanbul'da yaşadığını söylemiş, "Ben İstanbul’a geldiğim yıllar da Beşiktaş en şaşalı dönemini yaşıyordu. En büyük ağabeyim hasta Beşiktaş’lıydı kendisi evlenmeden önce sürekli Beşiktaş’ın maçlarına giderdi. Bana da Beşiktaşlılık ondan geçti. O evlendi çoluk çocuk sahibi oldu hala takip ediyor ama eskisi gibi değil. Ondan bayrağı ben teslim aldım. Geride 3 abim daha olmasına rağmen bayrak bana kaldı. Aslında benim Beşiktaş’a bu kadar tutkun oluşum çocukluk yıllarından kalma" demişti.