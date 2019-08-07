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KIYAFETLERİ SERVET DEĞERİNDE

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KIYAFETLERİ SERVET DEĞERİNDE
2016 yılında 'My Kitchen Rules' programıyla sarsılmaz bir ün yakalayan Zana Pali'nin İtalya tatilinde giydiği kıyafetler, fiyatlarıyla dudak uçuklattı.

Avustralya'da yayınlanan My Kitchen Rules isimli yetenek yarışmasıyla ünlenen Zana Pali, eşi ve oğluyla birlikte uzun bir İtalya tatiline çıktı.Instagram hesabından sık sık tatil paylaşımları yapan Pali'nin, tatil esnasında değeri 42 bin doları bulan 17 farklı elbise giydiği fark edildi.Her biri ünlü tasarımcıların elinden çıkan kıyafetlerin değeri dudak uçuklatırken, koleksiyonun çoğunu Dolce & Gabanna ve Versace markalarının oluşturduğu görüldü.Ayrıntılı nakışlarla bezeli bu kıyafetlerin toplam değeri 42 bin dolar...

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