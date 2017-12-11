Kıyafetiyle Damga Vurdu

İncecik beli ve büyük kalçasıyla meşhur olan Cansu Taşkın tercih ettiği elbise ile herkesin ağzını açık bıraktı. Cansu, ödül almasa da geceye damga vurdu. "DURUŞ BOZUKLUĞU MU VAR?" Cansu Taşkın, sırtı tamamen açık bir elbise tercih etti. Geceden fotoğrafta paylaşan Taşkın'a yüzlerce yorum yapıldı. Fotoğrafı gören "Duruş bozukluğumu var?" demeden edemedi. Kaynak: Öyle bir elbise giydi ki bakan bir daha baktı.
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Ünlü model Cansu Taşkın Altın Kelebek Ödül Töreninde ödül almamasına rağmen sırtı tamamen açık elbisesi ile konuşulmayı başardı. Cansu'ya bakan bir daha baktı.A+A-
Etiketler: Cansu TAŞKIN
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