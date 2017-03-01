Kıyafet ihaneti! Eğilmeseydi iyiydi ama eğildi!

Ünlü şarkıcı Katty Perry, Oscar Törenleri'nde kıyafetinin kalça bölümü yırtılınca frikik verdi.

Dünyaca ünlü yıldızların katıldığı Oscar Törenleri'ne yeni imajı ile katılan ünlü şarkıcı Katty Perry herkesi büyüledi. Şarkıcı üzerine giydiği uzun yırtmaçlı aba ile herkesi kendine hayran bıraktı.

KALÇASI GÖRÜNDÜ

Giydiği elbisenin arkasında yırtmaç olan sanatçı Oscar ödülleri sırasında ödül törenini canlı bir şekilde izlemek için eğildiği sırada elbisesinin arkasında bulunan yırtık bir anda açılınca şarkıcının kalçası görüldü.

FOTOĞRAFI TWITTER'DAN PAYLAŞILDI

Ödül töreninin heyacanına kapılan şarkıcı verdiği frikiği fark etmezken bir Twitter kullanıcısı şarkıcının frikik verdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.