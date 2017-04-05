Kıvrak fenomen plajda!

Sosyal medyanın "kıvrak" fenomeni tatile çıktı, etrafını kadınlar sardı.

Instagram'ın en son fenomenlerinden İtalyan Gianluca Vacchi ile sevgilisi Giorgia Gabriele, çıktıkları Miami tatilinde de ilgi odağı oldu.

49 yaşındaki işadamı Vacchi ile 31 yaşındaki sevgilisi, tatil keyfini çıkarmak için gittikleri plajda da bütün dikkatleri üzerlerinde topladı.

Instagram'da 8.3 milyon takipçisi bulunan Vacchi'nin etrafı özellikle kadın hayranları tarafından sarıldı. Kimsenin ricasını kırmayan Vacchi ve sevgilisi hemen hemen plajdaki herkesle hatıra pozları çektirdi.

Çift, Ricky Martin'in La Mardidita adlı şarkısı eşliğinde yaptıkları dans gösterisi sayesinde Instagram fenomenine dönüştü. Vacchi'nin sayfasında paylaştığı videoyu 12 milyondan fazla insan izledi.

Vacchi, sosyal medyada paylaştığı gençlere taş çıkartacak dans videoları nedeniyle "Instagram'ın kıvrak fenomeni" olarak adlandırılıyor.

Gianluca Vacchi, İtalya'nın Bologna kentinde 1968 yılında dünyaya geldi. Alberto Vacchi ile birlikte IMA – Industria Macchine Automatiche S.p.A isimli şirketin sahibi.