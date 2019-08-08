KIVILCIM URAL'IN DOĞUM KİLOLARINDAN ESER YOK!

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze ile 5 aylık hamileyken dünyaevine giren ve Ocak ayında kızını kucağına alan Kıvılcım Ural'ın bikinili paylaşımları beğeni topladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Hamileliği boyunca aşırı kilo almayan ve fit bir görüntü sergileyen Kıvılcım Ural geride bıraktığımız Ocak ayında kızını kucağına almış ve annelik duygusunu tatmıştı.

Doğum sonrası kilolarını kolay bir şekilde veren Ural, yaz ayını verdiği bikinili pozlarla karşıladı.

Geride bıraktığımız temmuz ayında yaptığı sarı bikinili paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni alan Kıvılcım Ural geride bıraktığımız gün bu defa yeşil bikinisi ile objektif karşısındaydı.

“Sevgilim çok güzel fotoğraf çeker” notuyla paylaştığı fotoğrafına çok sayıda yorum alan Kıvılcım Ural’ın doğum öncesi görüntüsüne kavuştuğu görüldü.