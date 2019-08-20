KIVANÇ'TAN LÜKS TATİL KEYFİ!

Zarif eşi Başak Dizer’le Ege’de tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, milyonluk oyuncaklarıyla keyfini katladı. Ünlü oyuncu, 700 bin liralık teknesi ve 300 bin liralık zodyak botunu önceki gün Marmaris’e demirledi. Tatlıtuğ, daha sonra rotayı Ege’nin başka bir koy

Sacitaslan.com'un haberine göre; Deniz sevdasıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, bu tutkusu için servet harcadı. Önceki gün eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Marmaris'te objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, milyonluk oyuncaklarıyla keyifteydi. Üç gün boyunca denize sıfır ormanlık alanda tatil yapan ikili, daha sonra 110 bin euro'luk (yaklaşık 700 bin lira) lüks teknelerine atladı.