Kıvanç Tatlıtuğ, 'Çarpışma' dizisiyle ekranlara döndü. Elçin Sangu'yla başrolünü paylaştığı ve Show TV'de yayınlanan dizinin stil danışmanlığını ise eşi Başak Dizer üstlendi. Kıvanç Tatlıtuğ dizinin başarısının ardından eşini de mutlu etmeyi unutmadı. Yakışıklı oyuncu, Başak Dizer’in ayağını yerden kesti. Kıvanç Tatlıtuğ, eşine 350 bin TL değerinde son model bir cip aldı.
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Kıvanç'tan eşine pahalı hediye
“Çarpışma” dizisiyle ekranlarda boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’in ayağını yerden kesti. Kıvanç Tatlıtuğ, eşine 350 bin TL değerinde son model bir cip aldı.
Etiketler: kıvanç tatlıtuğ, başak dizer, cip
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