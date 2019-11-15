KIVANÇ TATLITUĞ'DAN O SORUYA TEPKİ: "TAM ADAMINA SORDUNUZ!"

Kıvanç Tatlıtuğ, Harley Davidson’ıyla yollardaydı. 2013 yılında geçirdiği motosiklet kazasında ölümden dönen ünlü oyuncu, kendisi için endişelenen annesine mesaj gönderdi: “Sakin ve dikkatli kullanıyorum." dedi.

Tatlıtuğ ayrıca “Çağatay Ulusoy neden sizi sosyal medyada takip etmeyi bıraktı?” sorusuna da "Tam adamına sordunuz" diyerek yanıtladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Armutlu’da bulunan bir restoranda birlikte yemek yedi. Oyuncu eşini cipine bindirip yolcu ettikten sonra kendisi Harley Davidson marka motosikletine yöneldi.

Yola çıkmadan önce muhabirlerle sohbet eden Tatlıtuğ, setlere dönmeye hazırlandığını açıkladı: “Uzun ve güzel bir dinlenme süreci yaşadım. Şimdi okuduğum birkaç proje var, güzel şeyler olabilir.” Kıvanç Tatlıtuğ, geçirdiği kazanın ardından annesine bir daha motosiklet kullanmayacağına dair söz verdiği hatırlatılınca “Sakin ve dikkatli kullanıyorum, Allah kaza bela vermesin” diye konuştu.

Ünlü oyuncu, eşine 900 bin lira değerinde Land Rover marka araç hediye ettiği haberleri için de gülerek “O konuyla ilgili ayrı bir açıklama yapılacak ama öyle bir şey yok” dedi. Kıvanç Tatlıtuğ, “Çağatay Ulusoy neden sizi sosyal medyada takip etmeyi bıraktı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Tam adamına sordunuz. Benim sosyal medyayla hiç aram yok. Birbirlerini takip edenler mi yakın arkadaş oluyor?”