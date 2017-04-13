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Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir ilk! İlk kez Instagram'ı kullandı

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir ilk! İlk kez Instagram'ı kullandı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi modacı Başak Dizer'in doğum gününü kutlamak için ilk kez sosyal medya hesabı Instagram'ı kullandı.

Star TV'de ekrana gelen "Cesur ve Güzel" dizisinin Cesur'u Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in 40. yaşını sosyal medyadan yayınladığı bir mesaj ile kutladı.

Yakışıklı oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşi Başak Dizer ile birlikte olan bir fotoğrafını paylaştı. 

Tatlıtuğ paylaşımının altına da "Doğum günün kutlu olsun sevgili... iyi ki dogdun... iyi ki varsin" notunu düştü. Fotoğraf, kısa sürede binlere beğeni alırken Tatlıtuğ'un paylaşımı yoruma kapatması dikkat çekti.

resim-031611nc.jpgDikkat çeken diğer bir detay ise, sosyal medya hesabı olmasına rağmen Kıvanç Tatlıtuğ'un bugüne kadar Instagram hesabından hiçbir paylaşım yapmamış olması.  

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