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Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir ilk!!

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir ilk!!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri' töreninde komedi dalında 'Yılın En Başarılı Erkek Oyucusu' ödülünü aldı. Oyuncu komedi dalında ilk kez ödül alarak bir ilki gerçekleştirdi.

Komedi dalında 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülünü 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmindeki rolü ile Kıvanç Tatlıtuğ aldı.
Bu ödül Tatlıtuğ'un kariyerinde de bir ilk oldu. Daha önce bir çok kez ödül alan oyuncu hayatında ilk defa komedi dalında bir ödüle sahip oldu.

Tatlıtuğ konuşmasında “Sadri Alışık gibi bir efsaneyle ismimin aynı cümlede geçiyor olması bile benim için büyük bir şereftir. Jüri üyelerine, bu ödülü almama vesile olan Yılmaz Erdoğan’a, kamera önü ve arkası tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sevgili eşime de her daim bana destek olduğu için teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.
Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuk kariyerinde ilk kez komedi dalında bir ödül aldı.

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