Kıvanç kesenin ağzını açtı!

Kıvanç Tatlıtuğ otomobil tutkusu için para harcamaktan vazgeçmiyor. Son olarak Porsche 911 Carrera 4S alan oyuncu 1 milyon TL ödeme yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ otomobil tutkusu için para harcamaktan vazgeçmiyor. Son olarak Porsche 911 Carrera 4S alan oyuncu 1 milyon TL ödeme yaptı.

Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendini ödüllendirdi. Akşam Life'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminde rol olan oyuncu, servet yatan garajına yeni bir oyuncak ekledi.

Özellikle spor araçlara ilgi duyan Tatlıtuğ’un son tercihi 2013 model Porsche 911 Carrera 4S oldu. Yeni aracıyla birlikte Tatlıtuğ’un garajında böylelikle 5 otomobil ve 1 motosiklet bulunuyor.