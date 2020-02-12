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Kıvanç 2 Bin Km Yapacak

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Kıvanç 2 Bin Km Yapacak
Kıvanç Tatlıtuğ, bu yaz Harley Davidson’ın Avrupa turlarına katılacak. Yakışıklı oyuncu, Fransa’dan Hırvatistan’a Belçika’dan İtalya’ya kadar birçok ülkeyi arkadaşlarıyla gezecek. Aksiyon tutkunu olan oyuncu, kazancının bir kısmını motosiklet sevdasına ay

Motosiklet tutkusuyla tanınan Kıvanç Tatlıtuğ, yaz tatilini iki teker üzerinde geçirecek... 36 yaşındaki oyuncu, dünyaca ünlü Amerikalı motor markası Harley Davidson'ın Haziran ve Ağustos aylarında düzenleyeceği Avrupa turlarına katılacak.

Motor sevdalısı Tatlıtuğ, 6 Haziran'da gemiyle Fransa'ya gidecek ve burada Harley Davidson'ın 20 kişilik tur ekibine dahil olacak.

2 BİN KM YOL YAPACAK

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Tatlıtuğ, kendisi gibi motor tutkunu olan kafileyle Fransa'nın sahillerinden, Belçika'nın eşsiz doğasına doğru çizilen rotayı takip edecek.

Oyuncu, Ağustos'ta ise 12 günlük Hırvatistan-İtalya turuna katılacak. İlk tur bin 295 euro'ya (8.500 lira), ikinci tur ise 2 bin 255 euro'ya (14 bin 800 lira) mal olacak.

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