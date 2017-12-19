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Kıskıvrak Yakalandılar

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Kıskıvrak Yakalandılar
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılığı soruşturması sürdüren jandarma, bir otomobildeki 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon anını bir kişi cep telefonu ile görüntülerken, şüphelilerden birinin terör örgütü PKK bağlantısı olduğu iddia edildi.

Jandarma dün ilçe merkezinde içinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. İçindeki kişileri yere yatırarak üst araması yapan jandarma, daha sonra bu kişileri gözaltına aldı. Suriye uyruklu olduğu belirtilen kişilerin göçmen kaçakçılığı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalandığı açıklandı. Sorguya alınan şüphelilerden birinin de terör örgütü PKK bağlantısı olduğu değerlendirildiği belirtildi. Jandarmanın operasyon anı da bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Soruşturma sürüyor.

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