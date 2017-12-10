Özcan Deniz’in (45) başrolünde olduğu ‘Öteki Taraf’ın galası geçen hafta yapılmıştı.Galada Özcan Deniz’in evlilik hazırlığı yaptığı, 4,5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan (25) yoktu. Ama adının geçen yıl aşk dedikodusuna karıştığı oyuncu Afra Saraçoğlu (20) vardı. Feyza Aktan, Afra’nın galaya katıldığını duyunca kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı. Özcan Deniz müstakbel eşini zor sakinleştirdi. Feyza Aktan daha önce de kıskançlık krizine girmiş
- BIST 107.921
- Altın 154,062
- Dolar 3,8353
- Euro 4,5054
- İstanbul 11 °C
- Ankara 12 °C
- "Trump'ın Açıklaması Yok Hükmünde"
- Kıskançlık Krizi!
- Burak Yılmaz'ın Olaylı Gecesi
- Demet Şener Aldattı İddiası!
- Erdoğan'dan Yunanistan'a Net Mesajlar
- Kuzey Kore'den Kudüs Çıkışı
- Prof. Dr. İlber Ortaylı: 80'den itibaren Kudüs, resmen İsrail başkenti
- Ulaşıma Lodos Engeli!
- "Kendimize Koyduğumuz Sınırları Kaldırmalıyız"
- Ünlüler Sosyal Medyada Ne Paylaştı?
- Ünlülerin Spor Aşkı
- TEM'de Zincirleme Trafik Kazası
- BM Kudüs Kararını Reddetti!
- Berrak'ı Kızdıran Şahan Sorusu
- "Öpüşmeyi Yadırgamayın"
Kıskançlık Krizi!
Hafta içinde Öteki Taraf galasına katılmayan Özcan Deniz'in hamile sevgilisi Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'in adının geçen yıl aşk dedikodusuna karıştığı Afra Saraçoğlu'nun galaya katıldığını duyunca kıyameti kopardığı iddia edildi.
Etiketler: Özcen Deniz, Feyza Aktan, Afra Saraçoğlu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kıskançlık Krizi!Hafta içinde Öteki Taraf galasına katılmayan Özcan Deniz'in hamile sevgilisi Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'in adının geçen yıl aşk dedikodusuna karıştığı Afra Saraçoğlu'nun galaya katıldığını duyunca kıyameti kopardığı iddia edildi.
Burak Yılmaz'ın Olaylı GecesiSarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Polis, kaza yerinde sürücüyü bulamadı. Bir görgü tanığı, otomobildeki sürücünün futbolcu Burak Yılmaz olduğu iddiasında bulundu.
Demet Şener Aldattı İddiası!11 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açan Demet Şener hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.
"Kendimize Koyduğumuz Sınırları Kaldırmalıyız"‘Shameless’ın uyarlaması, ‘Bizim Hikaye’nin başrolü Hazal Kaya, özgün senaryo için "Kendimize koyduğumuz sınırları kaldırmalıyız" dedi.
Ünlüler Sosyal Medyada Ne Paylaştı?Instagram, Facebook ve Twitter’ı tahtından ederek sosyal medyanın en güçlü alanı haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes burada ve adeta kendi gazetelerini yönetir gibi Instagram sayfalarını yönetiyorlar. Biz de sizler için ünlülerin merak edilen paylaşı
FOTO GALERİ
- 14:45 - "Trump'ın Açıklaması Yok Hükmünde"
- 14:23 - Kıskançlık Krizi!
- 14:22 - Burak Yılmaz'ın Olaylı Gecesi
- 13:39 - Demet Şener Aldattı İddiası!
- 13:36 - Erdoğan'dan Yunanistan'a Net Mesajlar
- 13:33 - Kuzey Kore'den Kudüs Çıkışı
- 12:17 - Prof. Dr. İlber Ortaylı: 80'den itibaren Kudüs, resmen İsrail başkenti
- 12:08 - Ulaşıma Lodos Engeli!
- 12:04 - "Kendimize Koyduğumuz Sınırları Kaldırmalıyız"
- 11:49 - Ünlüler Sosyal Medyada Ne Paylaştı?
- 11:07 - Ünlülerin Spor Aşkı
- 14:33 - TEM'de Zincirleme Trafik Kazası
- 14:33 - BM Kudüs Kararını Reddetti!
- 14:26 - Berrak'ı Kızdıran Şahan Sorusu
- 14:20 - "Öpüşmeyi Yadırgamayın"
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim