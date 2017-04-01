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Kış lastiği tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı

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Kış lastiği tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Yabancı plakalı araçlar dahil, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yabancı plakalı araçlar dahil, şehirlerarası  karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği  uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Kış Lastiği Kullanma  Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de  yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası  karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1  Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasındaki dört aylık dönemde kış  lastiği kullanılması zorunlu olacak.

İl sınırları içinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı  ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenecek ve  gerekli duyurular yapılacak. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça  belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay  arttırabilecek.

KULLANIM ŞARTLARI

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri  üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm  lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin  yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunlu olacak. Sadece buzlu  zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçecek.

Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği  zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4  milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş  derinliği 1,6 milimetreden az olamayacak. Diş derinliği lastik sırtının ortasına  en yakın dişlerden ölçülecek.

Denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan  işletenler için idari para cezası uygulanacak. Kış lastiği bulunmayan araçların  lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar  gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecek.

Tebliğ, 1 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Söz konusu tebliğ, lastik tekerlekli traktörleri, iki ve üç tekerlekli  taşıtlarla yapılan taşımaları, römork ve yarı römorkları, Türk Silahlı  Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımaları  kapsamıyor.

Öte yandan, Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı  ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelikte zorunlu kış lastiğine ilişkin  yer alan düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

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