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Kış Geldi! 3 İlde 128 Yere Ulaşım Engeli!

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Kış Geldi! 3 İlde 128 Yere Ulaşım Engeli!
Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 128 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Ekipler üç il için de 2 ekip, 6 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 2 dozer araçlarıyla müdahale ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisi artıran beyaz örtü vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Erzurum'da gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 38 mahalle yolu kapandı. 

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, diğer yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

AĞRI'DA 84 KÖY

Ağrı'da ise aralıklarla devam eden kar yağışı, 84 köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, gece saatlerinden bu yana kapalı köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını devam ettiriyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda 7 ekiple kar küreme ve tuzlama işlemi yapıyor.

ERZİNCAN'DA 15 KÖY

Erzincan'da da hafta başından bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 15 köy yolundan 9'u ekiplerce açıldı.

Ekipler, kapalı 6 köy yolunun ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresine bağlı 2 ekip, 6 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 2 dozer, 3 kepçe ve kar makinesi ile karla mücadele ediyor.

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