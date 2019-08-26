KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DİKKAT!

2019-2020 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, velilerden önce kırtasiyeler okul hazırlıklarına başladı.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak ailelere uzmanlardan yavsiyler geldi. Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, velileri kırtasiye alışverişi konusunda uyardı. Kırtasiye alışverişinde mutlaka güvenli markaların ve denetime tabii tutulan ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eden Bayrak, ucuz ürünlerde kullanılan kimyasalların göz başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olduğunu söyledi. Özellikle kalitesiz, ucuza alınan defterlerdeki boyanın göz sağlığına zarar verdiğini kaydeden Mehmet Bayrak, "Çocukların eline boya bulaşıyor. Ellini ağzına, gözüne süren çocuklar bu şekilde boya kimyasallarına maruz kalıyor. Bu durum körlüğe ve cilt kanserine kadar sağlık sorunlarına yol açıyor" dedi.