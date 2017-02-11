Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı: 'Sabahattin Önkibar akıllı olsun'

"Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabını basan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırdı düzenlendi.

Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabını basan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne kar maskeli iki kişi saldırdı. Camı kıran saldırganlar "Sabahattin Önkibar akıllı olsun" diye bağırarak kaçtı.

Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabının basan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı oldu. Gümüşsuyu'nda bulunan yayınevine saat 17.00 gibi gelen yüzü kar maskeli iki saldırgan ellerinde bulunan sopayla camları kırdı. Saldırganlar "Sabahattin Önkibar akıllı olsun" diye bağırdı ve binadan ayrıldı. Saldırının ardından binaya polis ekipleri geldi.

Mahkeme, Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabının dağıtılmasını yasaklamıştı.